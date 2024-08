Billy Crystal nel thriller psicologico Before | le prime foto

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 1 agosto 2024) Apple TV+ ha diffuso leimmagini da, ilinterpretato da. La serie tv è stata prodotta esecutivamente dallo stesso, assieme al premio Oscar® Eric Roth e dalla creatrice Sarah Thorp. La messa in onda sulla piattaforma digitale è stata fissata per il 25 ottobre con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino al 20 dicembre. In “interpreta Eli, uno psichiatra infantile che, dopo aver recentemente perso la moglie Lynn (Judith Light), incontra Noah (Jacobi Jupe), un ragazzo problematico, che sembra avere un legame inquietante con il passato di Eli. Mentre Eli cerca di aiutare Noah, il loro misterioso legame si approfondisce.