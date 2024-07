Rugby serie C1 lascia lo storico allenatore Colaiacomo Essepigi cambio al timone | c’è coach Nucci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il Fanoha definito i propri quadri per la stagione 2024-2025. Dopo 7 intensi anni di collaborazione, coincisi con una significativa crescita del club rossoblù, si è giunti ad un avvicendamento sulla panchina della squadra Seniores diC1. L’apprezzatissimoWalterper una scelta di vita familiare ha infatti deciso di trasferirsi in Puglia. Gli succede Andrea. Nell’organigramma dei preparatori atletici non figura poi l’altrettanto stimato Giancarlo D’Amen, ma solo perché alle prese col delicato percorso di recupero dal grave incidente stradale che ha subito nello scorso aprile. Il nuovo tecnico Andreaviene dal settore giovanile fanese, l’anno scorso allenava gli Under 18. Il Fano quest’anno non è stato promosso inB per un soffio. Laè stata battuta in semifinale playoff dal Parma.