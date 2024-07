Rossella Fiamingo vince l’oro | per la stampa è solo l’amica di Diletta Leotta

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) In un mondo ideale, i meriti sportivi dovrebbero parlare da soli. Tuttavia, per, recente vincitrice di una medaglia d’oro alle Olimpiadi, il clamore attorno al suo successo è stato oscurato da un’etichetta che ha suscitato non poche polemiche: “di”. Altre come Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Mara Navarria resteranno nella storia dello sport italiano per la loro impresa al Grand Palais durante le Olimpiadi francesi, ma sono state definite“psicologa, musicista, veterana”. L’articolo in questione, che ha suscitato indignazione e frustrazione sui social, ha concentrato la sua attenzione più sulla amicizia con la nota presentatrice che sul meritato trionfo sportivo. La reazione del pubblico non si è fatta attendere, con numerosi utenti su Twitter che hanno espresso il loro sdegno per l’ingiustizia di una tale rappresentazione.