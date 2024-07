Come finisce Belfast il film da Oscar autobiografico di Kenneth Branagh

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 31 luglio 2024)diretto danel 2021 e ispirato alla sua infanzia in un’Irlanda del Nord divisa da una guerra civile di religione,con la partenza del piccolo Buddy e della sua famiglia per l’Inghilterra. Dietro di loro lasciano una realtà che non comprendono e non condividono, divisa da preconcetti e violenza. Ma che, in qualche modo, farà sempre parte della loro esistenza. A guardarli andare via verso un futuro diverso, la nonna (Judi Dench) consapevole che questa sia la decisione più giusta per loro. Fino a quel momento la vita di Buddy (Jude Hill) ha seguito un corso tranquillo, arricchita dalla presenza dei suoi nonni, della madre (Caitríona Balfe), del fratello maggiore e dei giochi con i suoi amici. Il padre (Jamie Dornan), invece, torna nel fine settimana, di tanto in tanto, visto che lavoracarpentiere in Inghilterra.