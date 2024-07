Boxe l’eliminazione di Irma Testa dalle Olimpiadi provoca un terremoto | Troppi arbitraggi contro l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arriva ancora una eliminazione bruciante perper quanto riguarda il torneo didei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ieri sera a farne le spese è statanei 57 kg. L’azzurra è uscita di scena per colpa di un verdetto non unanime, con tre 28-29 e due 29-28, che l’ha portata alla sconfittala cinese Zichun Xu. Per la medaglia di bronzo di Tokyo 2021, quindi, il percorso si è già interrotto. Una ennesima brutta notizia per laitaliana che ha già dovuto salutare in anticipo tutte le migliori carte per puntare al podio con i Cinque Cerchi. Ma, anche in questo caso,arriva più per una decisione difficile da comprendere piuttosto che per quanto visto sul ring. “Questa è la peggior Olimpiade di sempre dal punto di vista arbitrale eerrori che hanno colpito”, attacca Emanuele Renzini, direttore tecnico azzurro.