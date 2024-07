Sella ecco il primo Usa Sarà l’ala Stacy Davis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Missione compiuta. LaCento mette chili ed esperienza in area, pescando nel sommerso dei campionati europei di non primissima fascia e della A2 giapponese, siglando un accordo con il lungo 30enne. Un californiano di San Diego che arriva nel campionato italiano dopo una carriera da globetrotter del parquet, iniziata, dopo i quattro anni di college a Pepperdine, nel campionato di A1 ucraino, dove viaggia a 12 punti e 6 rimbalzi di media. Successivamente, è la stagione 2017/2018,l’A2 francese a Le Havre, con numeri simili (13 punti e 5 rimbalzi a gara). Poi Messico e ancora tanta Europa: Slovacchia, Finlandia, Ungheria e un’ottima annata in Polonia (17 punti e 5 rimbalzi a gara), prima delle ultime due stagioni in Giappone.