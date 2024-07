L’Andrea Costa vola Arriva anche Toniato E i tifosi si esaltano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Com’è cambiato rapidamente il vento in casa Andrea. Neuna ventina di giorni fa si attendevano ancora notizie su come il club biancorosso avrebbe affrontato la prossima stagione; ora il roster è ormai quasi completo ela tifoseria organizzata, finora mai troppo tenera (per usare un eufemismo) con chi gestiva la società, sembra dare fiducia al nuovo corso. Manca dunque davvero poco a coach Matteo Angori per completare la sua squadra. Ieri èta l’ufficialità di Lucamentre sono in via di definizione gli arrivi di altri due esterni Under che completeranno la panchina, ovvero Marco Restelli e Mattia Pavani. Luca, esterno classe 1998 di 193 cm, dotato di grande esplosività, approda a Imola dopo due stagioni di alto livello a Ruvo di Puglia, dopo aver viaggiato nell’ultimo campionato a 11 punti di media. Indosserà la maglia biancorossa numero 9.