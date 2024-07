Eccellenza L’Alma Fano si porta avanti Fermignano campo alternativo al Diana di Osimo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) Domani pomeriggio decisione finale (si spera!!!) sulla composizione dei campionati die Promozione. Ma la cosa, da qualsiasi angolazione la si guardi, potrebbe avere un seguito (ricorsi!!!) JESI, 30 luglio 2024 – Si riuscisce domani pomeriggio presso la Figc Marche in Ancona il Comitato marchigiano per prendere le decisioni in merito alla composizione dei campionati die Promozione. SOCIETÀ AVENTI DIRITTO, CHIESANUOVA, FABRIANO CERRETO, K SPORT MONTECCHIO GALLO, URBINO, MONTEGRANARO, MATELICA, MONTE, MONTURANO, OSIMANA, PORTUALI CALCIO ANCONA, MACERATESE, SANGIUSTESE, TOLENTINO, URBANIA CALCIO PROMOZIONE: ATHLETICO TAVULLIA, BIAGIO NAZZARO, GABICCE GRADARA, BARBARA MONSERRA, JESINA, MARINA CALCIO, MOIE VALLESINA, LUNANO, S.ORSO 1980, SASSOFERRATO GENGA, FERMIGNANESE 1923 , PERGOLESE, VALFOGLIA, VIGOR CASTELFIDARDO, VILLA S.