Cina Ue e Italia Gli esteri di Harris e Trump spiegati da Ian Bremmer

(Di martedì 30 luglio 2024) Le elezioni statunitensi si fanno sempre più vicine. E il loro esito non sarà significativo soltanto per la dimensione interna degli Stati Uniti, ma anche per quella esterna. I due contendenti sono fautori di due approcci molto diversi alla politica estera, e ciascuno gestirebbe in modo completamente diverso ogni singolo dossier o forse no? Formiche.net lo ha chiesto a Ian, politologo statunitense fondatore e presidente di GZero Media ed Eurasia Group, per delineare quali linee di politica estera la prima potenza mondiale potrebbe seguire in base al diverso esito delle presidenziali del prossimo novembre. La campagna elettorale dipromette una rottura totale con la presidenza di Joe Biden. Rottura che riguarderà anche la politica estera. Ma come si concretizzerà sul piano pratico? Una vittoria diporterà a una maggiore volatilità nella politica estera.