Casa di riposo allagata I nonni evacuati possono rientrare | Ora struttura sicura

(Di martedì 30 luglio 2024) A metà luglio il sindaco Diego Torri aveva promesso che isarebbero tornati alladi, a Trezzo, entro i primi d’agosto, e così sarà. Anzi, in anticipo, il trasloco sta per terminare. Gli ultimi ospiti lasceranno oggi le strutture che li avevano accolti, dopo che il 23 giugno il tetto provvisorio dell’"Anna Sironi" aveva "pianto" allagando l’Rsa sotto il peso di piogge torrenziali. La nuova Amministrazione non si era ancora insediata quando era scoppiato il caso nelladi via Nenni, dove ci sono lavori in corso. Così le case di Cernusco, Cassano, Milano, Gorgonzola, Cavenago, Cinisello, Marcignago avevano aperto le porte agli anziani trezzesi. "Ora usciamo dalla fase dell’emergenza, tutto è in sicurezza - dice il primo cittadino -. Non avrebbe potuto essere diversamente: le opere di ampliamento e rizione dureranno almeno un altro anno".