Brunello chiusa per 10 giorni la sala Sala Vlt ‘Win Play’

(Di martedì 30 luglio 2024)(Varese) – LaVlt “Win Play s.r.l.” diresteràper dieci. La decisione è stata presa dalla Polizia di Stato di Varese, che notificato al titolare un provvedimento di sospensione dell’esercizio pubblico. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio e controllo del rispetto delle normative di settore da parte degli esercizi pubblici, i poliziotti della Squadra Amministrativa hanno effettuato un controllo presso laVlt all’esito del quale è emerso che, all’interno del locale, una persona stava svolgendo attività lavorativa non autorizzata in Licenza. Terminati tutti gli accertamenti, il Questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza ha disposto con decreto la sospensione per 10della licenza per il titolare dell’esercizio pubblico.