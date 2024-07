Un’ottima annata | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 luglio 2024): trama, cast e streaming delsu Rete 4 Stasera, lunedì 29 luglio 2024, alle ore 21.20 su Rete 4 va in ondadel 2006 diretto da Ridley Scott con protagonista Russel Crowe. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il protagonista è Max Skinner, broker londinese molto attaccato al suo lavoro. Quando lo zio muore senza lasciare un testamento, Max si ritrova unico erede della tenuta con vigneto in Francia. Vola per andare nella tenuta, inizialmente intenzionato a venderla e a capitalizzarne il valore. Vivendo nei luoghi in cui era cresciuto, riscopre i valori che lo zio aveva cercato di insegnargli e questi, insieme all’amore, lo trasformeranno da astuto ed insensibile business-man ad uomo capace di apprezzare i piccoli piaceri della vita che si è lasciato sfuggire troppe volte.