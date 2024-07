Qual è la vera ricetta delle lasagne alla bolognese?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 29 luglio 2024) Partiamo dal presupposto che ogni essere umano può cucinare la lasagna come meglio crede: coi funghi, le zucchine, in bianco o col sugo, persino in una versione 100% plant based. Sarà sempre un piatto festoso, goloso e ricco. Ma, e non ce ne voglia nessuno, laclassicaè una e una sola. Pasta fresca all’uovo verde, ovvero fatta con spinaci nell’impasto, ragù e besciamella. Combinando con amore questi tre piatti avrete dunque il piatto perfetto il pranzo della domenica. Insomma, se parlate con i bolognesi, la questione lasagna è estremamente importante. Tanto che le verehanno unacertificata e codificata. Una teglia di pasta al forno (fonte: Unsplash)Di, intese come pasticcio di crespelle sottilissime, si parlava già ai tempi dei romani, noti buongustai.