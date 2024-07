Molinara Cirocco | Amministrazione ‘sospesa’ potrebbero ascoltarci ogni tanto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Roccoper Alternativa Civica per: Ci sono molti “sospesi” a cui l’dinon ha dato risposta. Il gruppo di minoranza ha avanzato una proposta di discussione sul mercato. Nulla abbiamo saputo. Avevamo chiesto dell’incrocio a piazza San Rocco, ma niente è successo. Capisco bene che sono altri i problemi, soprattutto quelli amministrativi. Il Carpa è ancora chiuso e per la verità, da una segnalazione della minoranza sui locali affidati a privati, si è scatenato il finimondo. Assistiamo ad una guerra di carte in atto tra Conume e Fondazione. Il“amore” dei tempi andati oggi ha lasciato posto agli sfratti, a lettere e controlettere, ai ricatti e alla scoperta di bollette non pagate. Uno spettacolo indegno chenon merita.