Mak 100 Legionari Tradizione rinnovata all’Accademia Navale per la fine del corso

(Di lunedì 29 luglio 2024) E’ un evento di quelli davvero unici, che ogni anno fa sognare i tanti giovani che partecipano al ’ Mak 100’. Ed è così che il 6 luglio, il piazzale dell’Accademiaha nuovamente accolto la serata di gala del Mak 100, organizzata dai guardiamarina del 4° anno del’, per celebrare la conclusione del loro performativo, umano e professionale, iniziato varcando l’ingresso di Viale Italia nel 2020. Ladi festeggiare il Mak ? 100 risale al 1840 presso l’Accademia Militare di Torino, quando, con un apposito decreto, la durata dei corsi fu stabilita di tre anni. In seguito alla notizia, un giovane allievo esclamò ironicamente in dialetto piemontese: ’mac pi tre anni!’ (’mancano appena tre anni!’). ’Mak P’ divenne così l’espressione tipica, ripetuta di anno in anno, all’avvicinarsi della conclusione deldi formazione degli Ufficiali.