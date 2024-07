LIVE Paolini-Linette Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | è caccia al terzo turno per la numero 5 del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Bogdan Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di secondodel torneo di singolare femminile alledi2024 tra Jasminee Magda. Ilitaliano cerca di avere una gioia dall’unica rappresentante rimasta in questo evento, che peraltro è anche di grande valore essendo5 del. Il Court Suzanne Lenglen è di nuovo là dove la toscana si mette alla prova dei cinque cerchi. E, peraltro, trova un’avversaria che rimane piuttosto scomoda, perchélo è, ma che nell’accezione generale risulta meno temuta di Mirra Andreeva, la russa che è stata eliminata dalla polacca. Con un destino, peraltro, comunque, visto che sia l’una che l’altra erano arrivate in fondo ai rispettivi tornei il venerdì precedente l’arrivo a