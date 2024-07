In corso i lavori di riqualificazione di ponte Marconi a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024) CRONACA DI– Interventi su marciapiedi e parapetti fino a dicembre A, sono iniziati ididi, l’infrastruttura che collega i quartieri Portuense e Ostiense. Gli interventi attuali, che si concentrano sui marciapiedi e sui parapetti in travertino deteriorati, fanno seguito aisull’asfalto completati lo sanno. Questo progetto, finanziato con circa un milione di euro dai fondi capitolini, è previsto terminare a metà dicembre e comporta chiusure alternate delle corsie. A partire dal 25 agosto, iinteresseranno i marciapiedi con la chiusura della corsia adiacente in direzione Eur. Da metà ottobre, sarà chiusa la corsia in direzione centro, mentre le restanti tre corsie rimarranno completamente transitabili.