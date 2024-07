Basket pubblicato il calendario della Serie A1 2024 2025 | prima giornata il 29 settembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) La Legahae annunciato ilcompletoA1per quanto riguarda le dateregular season. Anche quest’anno sarà unasimmetrico, con le partite del girone di andata che non saranno quindi nello stesso ordine di quello di ritorno. Ladi campionato andrà in scena domenica 29, ma la stagione sarà aperta dal weekend Frecciarossa SupercoppaPresented By Unipol che infiammerà l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 21 e 22. Il girone di andata si chiuderà il 12 gennaio, mentre la stagione regolare avrà la sua ultimadomenica 11 maggio. Le migliori 8 del girone d’andata si sfideranno nelle Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino dal 12 al 16 febbraio.