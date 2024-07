Badminton calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 29 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Terza giornata del torneo dialledi. Si prosegue con i cinque eventi per le medaglie, tra i singolari maschile e femminile, doppi maschili e femminili e il doppio misto, che si svolgeranno fino al prossimo 5 agosto. Altra giornata dedicata alla fase a gironi. A spiccare per i nostri colori è la presenza in campo di Giovanni Toti che affronterà l’atleta del Suriname Soren Opti. L’azzurro potrebbe fare la storia, regalando la prima vittoria alleall’Italia nel. I tornei olimpici disi svolgeranno in un arco di tempo compreso tra sabato 27e lunedì 5 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 3 (251 Sky, condiviso con altre discipline).