Abbiamo rimosso 15 milioni di kg di rifiuti dalle spiagge di tutto il mondo | ecco il fenomeno MrBeast lo youtuber che ripulisce i mari

(Di lunedì 29 luglio 2024) Era cominciato con un video su YouTube quando aveva 13 anni, poi la fama e le challenge. Infine, il volontariato e le associazioni green. La parabola dellopiù seguito alè una di quelle che fanno pensare: “Caspita, allora qualcuno c’è”. È la storia di Jimmy Donaldson, conosciuto sui social con il nome di, e su YouTube ha oltre 300di follower. Ed è salito ai favori della cronaca mondiale per un’iniziativa di grande impatto, non solo mediatico. Nell’ottobre 2021, infatti, Donaldson ha fatto partire il progetto TeamSeas, un’iniziativa per ripulire il mareplastiche in collaborazione con altrie le associazioni Ocean Conservancy e The Ocean Cleanup. Fino ad oggi, il gruppo è riuscito a rimuovere circa 15di kg didiil