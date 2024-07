Tennis | A Malaga le finali di Billie Jean King Cup e Coppa Davis

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 luglio 2024) L’ombelico del mondo delancora aper un fine 2024 da urlo. Sarà infatti il penultimo mese dell’anno attualmente in corso (novembre) a regalare grandissime emozioni a tutti gli appassionati della racchetta che vivranno le fasidellaCup e della, competizione che ha nettamente sorriso ai colori italiani nella passata annata in virtù del successo di Jannik Sinner e dei compagni guidati dal CT Filippo Volandri. Appuntamento per il primo dei due tornei dal 13 al 20 novembre, mentre l’insalatiera verrà (ri)messa in palio dal 19 al 24 dello stesso mese.