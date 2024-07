La rettrice della Cattolica | Parità tra uomini e donne nei vertici degli atenei alleniamo le future leader

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Sin dalle prime votazioni nei 12 consigli di facoltà, il nome designato per guidare l’Universitàfino al 2028 è stato uno. Il suo: Elena Beccalli., un segnale di unità? «Il corpo docente ha dato una risposta corale, frutto anche di un percorso che ha visto impegnate le facoltà nel riflettere sul senso di essere università, e in particolare università. Dialoghi e riflessioni che, per evitare una visione riduttivamente procedurale e burocratica, ci hanno portato a sottolineare l’importanza del sapersi continuamente interrogare sulle questioni fondamentali del nostro tempo, la transdisciplinarità e la valorizzazionelogica di comunità. L’intento è che lasappia rinnovarsi e proporre uno sguardo nuovo sulla realtà. Un processo di innovazione che poggi su radici consolidate».