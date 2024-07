Formula 1 le pagelle del Gp del Belgio | Russell perfetto Norris crisi infinita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Spa (), 28 luglio 2024 – GEORGE10. Strategia perfetta, gara perfetta. S’inventa una specie di partita a scacchi contro tutti gli altri team: butta via i dati, ascolta la pista e fa un assolo da 34 giri degno del suo compatriota Brian May (il chitarrista dei Queen). Vittoria meritata per colui che l’anno prossimo sarà probabilmente la prima guida della Mercedes. Spunta dalle retrovie e sorprende tutti con una prestazione da incorniciare. LEWIS HAMILTON 9. Sorpassa Leclerc all’Eau Rouge, imposta una gara che pare un capolavoro. Ma la prestazione del sette volte campione del mondo è messa in ombra solamente dal suo compagno di squadra, geniale e affamato. MARIO ISOLA 9.