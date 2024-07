Canottaggio Italia sorride con Oppo e Soares male il quattro senza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Chiusa la seconda giornata di gare dialle Olimpiadi di Parigi.checon Stefanoe Gabriel, alle semifinali del doppio pesi leggeri, mentre ili ma vediamo insieme il riepilogo di tutte le ultime ore nel bacino di Vaires-sur-Merne. Nel duefemminile il miglior tempo è per la coppia dei Paesi Bassi composta da Ymkje Clevering e Veronique Meester, che hanno dominato la loro batteria avanti a Lituania e Stati Uniti. Ok anche Romania ed Australia, che si confermano nella rosa delle favorite per il podio. Duemaschile che, con l’relativa protagonista, ha visto gli spagnoli Jaime Canalejo Pazos e Javier Garcia Ordonez chiudere con il miglior tempo in 6’32”28, con 16 centesimi sulla Nuova Zelanda e 41 centesimi sull’Irlanda. Comode invece Gran Bretagna, Croazzia e Romania.