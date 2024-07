Oltre trecento iscritti per la manifestazione di domani Giro podistico e pedalata in bike Carpegna ricorda Marco Pantani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Sono già300 glialdel Monteabbinato al& Food, in programma. Una formula, quella di abbinare mountaine podismo, che ha avuto grande successo. In un giorno solo infatti c’è la possibilità di scegliere fra il Trail "Ilmi Basta", che riprende lo slogan coniato dal compiantoche caratterizza la famosa Granfondo di Mtb; il ripristinatodel Monte, tappa del circuito Correre x Correre alla sua 22esima edizione oppure il& Food, cicloraduno inserito nell’Mtb Marche Cup. Andando per ordine, il trail è disegnato su un percorso di 22 km per 1.000 metri di dislivello riesumando una vecchiae dandole un connotato non competitivo, con premi a sorteggio. Lo start alle ore 8.