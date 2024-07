Olimpiadi 2024 Celine Dion incanta tutti dopo quattro anni con L’Hymne à l’amour di Edith Piaf | intensa magica e magnetica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) C’era grandissima attesa peralla cerimonia di apertura delledi Parigi. La cantante ferma daper curare la sindrome della persona rigida è salita sul palco della Tour Eiffel per intonare “”, celebre brano diPilaf. L’interpretazione dell’artista è statae da brividi. Ancora una volta è riuscita a conquistare milioni di spettatori. Come ha confessato nel docu-film di Prime Video “Io sono:”, l’artista convive con la malattia da 17numerose cure ha “ceduto”. Per questo non è più riuscita a calcare il palco. Nelle strazianti immagini del film si vede proprio la cantante in preda all’attacco della sindrome, irrigidirsi completamente tra dolori lancinanti.