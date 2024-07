Dietro le quinte della nuova serie The Day of the Jackal – Il giorno dello sciacallo con Eddie Redmayne e Lashana Lynch

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Il primo film ispirato a The Day of the– Ilrisale al 1973 ed è uno di quei thriller che i padri tramandano ai figli, quasi fosse un rito di passaggio o su cui ci si imbatte davanti alla tv nel bel mezzo di una pigra domenica pomeriggio. In questa versione, Edward Fox veste i panni” che dà il titolo alla storia, un killer prezzolato al quale la destra francese più oltranzista chiede di assassinare, nel 1963 filmico, il Presidente Charles de Gaulle. Nella prima partestoria, il pubblico conosce la scrupolosa attenzione dell'assassino anche ai minimi dettagli: l'uomo compra un fucile che si è fatto costruire su misura e può essere smontato in diverse componenti insospettabili, si rivolge a un falsario di documenti e poi lo ammazza con le proprie mani dopo un grottesco tentativo di ricatto da parte di quest'ultimo.