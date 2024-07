Calciomercato Milan Malick Thiaw va al Newcastle solo se…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 27 luglio 2024)può andare a giocare al, al fianco di Sandro Tonali maa una condizione precisapotrebbe salutare il. Come un anno fa sarà ila finanziare Gerry Cardinale con un altro assegno. Generoso come quello strappato per il cartellino di Sandro Tonali. L’interesse dei Magpies è reale ma a una cifra inferiore rispetto ai 40 milioni di euro che chiede il. La valutazione delnon supera i 30 milioni. Strategia? Probabilmente sì, la stessa che sta attuando il club rossonero in ogni trattativa di mercato messa in piedi e non ancora conclusa La partenza di “Ciao” permetterebbe aldi chiudere per Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo. Ora la distanza tra i due club sembra essersi ridotta al minimo. Tra domanda (25 milioni di euro) e offerta (22 milioni) ballano appena tre milioni.