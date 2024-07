Via dell’Amore giornata storica | riapertura dopo 12 anni di stop Santanchè al taglio del nastro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cinque Terre (La Spezia), 26 luglio 2024 – La lunga (anzi, lunghissima) attesa è ormai finita, per la gioia di chi da 12aspettava di poter nuovamente percorrere la Via. Sono passati più due due lustri da quando l’affascinante percorso alle Cinque Terre è stato chiuso per motivi di sicurezza. Da quel giorno nessuno ci ha più messo piede se non, duee mezzo fa, gli operai impegnati nel lungo, difficile e spettacolare intervento di messa in sicurezza, fatto calandosi dalla falesia e con il materiale arrivato dall’alto in elicottero. Una roba da film d’azione. Sarà il ministro del turismo Danielaoggi pomeriggio a inaugurare la Via, nella cerimonia che coinvolgerà Riomaggiore e Manarola praticamente accessibili solo ai residenti, che avranno poi la possibilità di entrare sul sentiero rimesso a nuovo dalle 20.