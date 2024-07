Quando gareggia l’Italia della ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi? Orario suddivisione tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)vuole sognare in grandedi Parigi 2024, dove si presenterà dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei nella gara a squadre. La nostra Nazionale, che torna ai Giochi dopo addirittura dodici anni di assenza, inseguirà la qualificazione alla finale del team event riservatamigliori otto compagini. A livello individuale si punterà ai due posti nella finale del concorso generale individuale con Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati (passano i migliori 24, ma massimo due per Nazione) e si auspica qualche ingresso nelle finali di specialità, soprattutto con Carlo Macchini alla sbarra (attenzione anche ad Abbadini sul ferro) e con Nicola Bartolini al corpo libero. I Moschettieri scenderanno in pedana nella terza e ultima, in programma sabato 27 luglioore 20.00.