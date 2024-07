Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) In totale saranno 206 le delegazioni presenti ai Giochi Olimpici di: ai 204 Comitati Olimpici Nazionali, ovvero tutti quelli affiliati al CIO trannea e Bieloa, si aggiungono il Team Olimpico dei Rifugiati, conEOR, ed il gruppo degliIndividuali, a cui è stata assegnata laAIN, composta daglidi passaporto russo e bielorusso invitati dal CIO. Il CIO e l’AINERP hanno man mano reso noti gliritenuti eleggibili ed invitati: a seguito dell’accettazione o del rifiuto degli inviti, sono state anche riallocate le quote inizialmente assegnate agliIndividuali, che sono state ridistribuite, a seconda dei vari sistemi, diversi per ogni sport, agli altri Paesi. L’elenco degliinvitati ed il quadro delle conseguenti riallocazioni sono diventati definitivi sabato 20 luglio.