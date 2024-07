Martina picchiata e sfregiata | Avvezzi alla prevaricazione fu violenza gratuita Le motivazioni della sentenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Firenzed, 26 luglio 2024 – “Una cicatrice che crea sgradevolezza in chi la guarda, in mezzo al volto, fra il sorriso, gli occhi e il naso”. Con queste parole il giudice Marco Malerba motiva la condanna per sfregio permanente, oltre alle lesioni, inflitta a Emiliano Laurini, 42 anni di Scandicci e dei fiorentini Kevin Mingoia, 19, e Mattia Schininà, 21, nei confronti diMucci, cameriera di 30 anni, pestata a sangue nell’androne di casa la notte del 21 febbraio 2023 a Prato. Parole dure che connotano il contestato di “” all’interno del quale è maturata l’aggressione, progettata e premeditata nei minimi dettagli dai tre condannati.