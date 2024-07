La sede sociale al Del Conero Terre di Maluk per la preparazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ci sono sempre piùdinel prossimo futuro della squadra di Gadda, ancora da costruire. L’accordo con il centro sportivo che si trova alle Cozze di Monte San Vito, all’interno dell’agriturismo dell’ex patron biancorosso Andrea Marinelli, infatti, sembra sul punto di essere concluso positivamente. Nell’attesa di avere uno stadio Dorico pienamente funzionale, la nuova Ancona potrebbe dunque accasarsi proprio a Monte San Vito, dove troverebbe le condizioni ideali per allenarsi e crescere in fretta, con tempi ristretti rispetto ad altre formazioni ma con un centro sportivo che è piaciuto subito e molto al mister come al resto dello staff.