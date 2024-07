La dolcissima dedica d’amore di Selena Gomez a Benny Blanco

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 26 luglio 2024), 32 anni appena compiuti, ha postato sul suo profilo Instagram un carosello di foto insieme al fidanzato, 36 anni, a cui è legata sentimentalmente da poco più di un anno, facendo al produttore musicale una dolce. La cantante di Lose you to love me e protagonista della fortunata serie Only Murders in the Building ha pubblicato su Instagram un post con 9 foto di coppia insieme al fidanzatondogli una dolce frase romantica: “Grazie per condividere la tua vita con me, oggi e ogni giorno”, ha scritto. Le foto ritraggonoin atti di vita quotidiana, mentre dormono insieme o posano in posti che hanno visitato, o si rilassano a prendere il sole.