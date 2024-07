Boom di casi psichiatrici tra bambini e adolescenti in Emilia Romagna | ecco gli investimenti e cosa cambia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bologna, 26 luglio 2024 – Il notevole aumento delle diagnosi di disturbi mentali inè in linea con la tendenza nazionale e internazionale, considerata come una vera e propria “emergenza” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In risposta a una situazione in costante evoluzione, l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini ha presentato oggi in conferenza stampa in viale Aldo Moro il nuovo piano di programmazione dei Servizi di Salute mentale. La situazione Rispetto all’anno precedente, nel 2023 gli assistiti dai Servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza sono aumentati del 23%, con circa 14mila nuovi pazienti. Il brusco aumento si colloca nel trend degli ultimi 13 anni che ha visto il fenomeno “assumere proporzioni inedite”, come ha osservato l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini.