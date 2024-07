Rivelato il punteggio Rotten Tomatoes di Deadpool & Wolverine della Marvel

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ryan Reynolds e Hugh Jackman avranno finalmente il team-upsu cui hanno scherzato per anni.è arrivato nelle sale in questa settimana, segnando non solo il debutto nelCinematic Universe di entrambi i personaggi, ma anche l’unico film deiStudios che arriva sul grande schermo nel 2024. C’è molto clamore intorno a, e sembra che ci sia molto in gioco anche per la. Fortunatamente, la settimana sta iniziando bene con alcune ottime recensioni per l’ultimo film. Dopo un paio di recenti film del MCU che non sono stati apprezzati dalla critica e dai fan,sembra aver raddrizzato un po’ la situazione.