Chi sarà il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi? Scelti un uomo e una donna entrambi campioni olimpici

(Di giovedì 25 luglio 2024) Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo saranno idurante la Cerimonia d’Apertura delledi Parigi 2024, in programma venerdì 26 luglio a partire dore 19.30. Saranno il saltatore in alto e la schermitrice a tenere alto il tricolore nella spettacolare parata che si snoderà per sei chilometri lungo la Senna: per la prima volta nella storia l’evento andrà luogo al di fuori dello Stadio, le delegazioni percorreranno un tratto del fiume nella capitale francese a bordo di alcune barche. Gianmarco Tamberi è stato selezionato per avere vinto tutto nel corso della carriera: Campione Olimpico a Tokyo 2020, Campione del Mondo all’aperto a Budapest 2023, Campione d’Europa per tre volte (l’ultima a Roma poche settimane fa), nonché già iridato in sala e titolato continentale al coperto.