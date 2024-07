Boxe i tabelloni degli italiani alle Olimpiadi Esordio da brividi per Mouhiidine strada dura per Irma Testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si sono svolti i sorteggi deididi Parigi 2024. Saranno 8 gli azzurri sul ring: 5 donne e 3 uomini. Andiamo a scoprire il possibile cammino dei nostri portacolori. -50 KG DONNE Il debutto sarà durissimo per Giordana Sorrentino, opposta ai sedicesimi all’esperta kazaka Nazym Kyzaibay, bi-campionessa del mondo tra i -48 kg nel 2014 e 2016, ma anche campionessa d’Asia tra i pesi mosca nel 2021. Ad attendere l’azzurra agli ottavi sarà la brasiliana Caroline Barbosa de Almeida,di serie n.4 del tabellone. Per entrare in zona medaglia servirà poi presumibilmente battere ai quarti la colombiana Ingrit Valencia, bronzo ai Mondiali 2023. Insomma, un cammino tutt’altro che agevole, ma nemmeno impossibile. -54 KG DONNE Percorso subito in salita per Sirine Charaabi.