Si finge cliente e svaligia la gioielleria rubati gioielli per migliaia di euro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Viareggio, 24 luglio 2024 – Si è presentata income una. E dopo il “buongiorno“ ha chiesto di vedere qualche prezioso; perché “Sa, devo fare un regalo importante“ . E allora la commessa del Bluelab Jewels , in via Battisti, ha cercato di accontentare tutti i desideri di quella donna distinta e particolarmente indecisa Ma tutte quelle domande, quelle richieste, quel gesticolare, erano soltanto un modo per distrarre la vittima. E mettere a segno un furto con destrezza. C’è riuscita quella signora ben vestita, sulla cinquantina, a confondere la commessa e a mettere le mani suoi. A nasconderli, sfruttando un attimo di distrazione, coltivato pian piano seminando mille pretese, per poi fuggire con un bottino di almeno tremila. Le telecamere del negozio hanno ripreso tutto: il profilo dellafasulla e quella lunga compravendita.