Economia lombarda nel 2025 previsioni di crescita moderata La ricerca di CNA Lombardia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CNA: “Prospettive diin miglioramento, ma ancora tiepide. Lo stallo degli incentivi alla riqualificazione delle abitazioni ha depresso gli investimenti, mentre la crisi tedesca mette a rischio la forza della manifattura” Se il 2024 si conferma essere un anno di transizione per l’, per ille prospettive sono di unae più incoraggiante, con diversi segni positivi in molti indicatori chiave. Le prospettive denotano una ripresa seppur non decisa, con il PIL che neldovrebbe far registrare un +1,5. Stesso valore per i consumi +1,5%, mentre gli investimenti si fermano allo +0,7%, uno degli indicatori più in frenata negli ultimi due anni, Sono questi alcuni dei numeri forniti da CNAnel Quarto Focus sull’andamento dell’regionale, realizzato dal Centro Studi Sintesi.