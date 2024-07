Balato Milano | Bonus casa pagata e upgrade carriera per chi lavora per il Brand

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Da artigiani a imprenditori: dopo Roma e Ibiza, l’apertura esclusiva nella “da bere”. I dipendenti diche si dimostrano capaci, ottengono plus e scatti di. Vola l’impresa di Mariano, manager e top hair stylist che a soli 37 anni è a capo di sei saloni di parrucchieri e cinque centri estetici, gestiti dalla sorella Marcella, in Campania. Ma il network non arresta la sua scalata nazionale e internazionale. Infatti, dopo l’apertura di un salone extra lussuoso a Roma e di un altro frequentatissimo a Ibiza, all’Hard Rock Hotel, oraapre a, nella città della moda per eccellenza.