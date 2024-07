Usa2024 la noce di cocco il simbolo virale di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (askanews) – La ‘di’ sta diventando ildella campagna elettorale di. Sui social si moltiplicano i riferimenti al “”, in riferimento a un discorso del maggio 2023, in cui la vicepresidente fece appunto una battuta sugli alberi di. Il riferimento ha sorpreso più di un non iniziato. In che modo l’albero diè diventato undi sostegno per? Di fatto da quando la vicepresidente si è ritrovata coinvolta nella corsa per la Casa Bianca, le noci dihanno invaso i social network negli Stati Uniti. “Signora Vicepresidente, siamo pronti ad aiutare”, ha scritto su X il senatore delle Hawaii Brian Schatz, una volta annunciata al mondo la notizia del ritiro del presidente Joe Biden.