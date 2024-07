Ritardi al genio civile di Caserta Zannini e Bonavitacola incontrano Ordini Professionali Costruttori e Sindaco Aversa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 luglio 2024). “Nella tarda mattina di oggi, unitamente al vice presidente della Giunta regionale della Campania con delega all’Ambiente, Fulvio, abbiamo incontrato ildiFrancesco Matacena, il presidente Ance Campania Luigi Della Gatta, ed i presidenti provinciali deglidegli Ingegneri, Carlo Raucci; degli Architetti PPC, Raffaele Cecoro, e del Collegio dei Geometri, Aniello Della Valle, per affrontare insieme la questione deiaccumulati dagli Uffici deldinelle istruttorie di competenza. Dalla settimana prossima, sarà messo in campo un tavolo tecnico-istituzionale per risolvere una volta e per tutte il problema dell’arretrato delle pratiche pendenti presso ildi”.