Lago di Garda turista di 29 anni muore dopo essersi schiantato col parapendio sulla ciclabile

(Di martedì 23 luglio 2024) Dramma in vacanza. Unsvedese di 29è morto nel primo pomeriggio del 23 luglio attorno alle 15, a Malcesine (Verona), schiantandosi in fase di atterraggio col suo. Anziché atterrare sull’area predisposta, distante in linea d’aria una cinquantina di metri, il giovane è piombato a gran velocitàpistache costeggia ildi. Non è ancora chiaro il motivo dell’errore. Fatale per il giovane è stato l’impatto col terreno, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari dell’elisoccorso.