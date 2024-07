La stalker delle ambulanze ha chiamato 400 volte il numero d’emergenza solo per salire sopra e fare un giro | è stata arrestata per abuso seriale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Ognuno di noi ha i suoi vizi, le sue passioni, gli hobby e anche qualche ossessione (sana). C’è chi, invece, poi esagera e tramuta una piccola fissazione in un problema gigante. È successo, come riporta People, con una ragazza di 34 anni dell’Ohio. Kesha S. Kennedy aveva un amore folle per le, tanto da chiamare il, inventandosi qualsiasi malanno possibile, ben 400. Il tuttopersulla vettura euncon i paramedici, ignaribugie della donna. Naturalmente èarree su di lei pende un processo. L’ufficio del procuratore della contea di Muskingum ha confermato che Kesha si è “dichiarata colpevole di reato di interruzione di servizi pubblici, reato di falsi allarmi e 25 capi di imputazione per reati minori legati all’uso improprio dei sistemi di emergenza”.