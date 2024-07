La galleria circondata dal mare che promuove una nuova forma di turismo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 luglio 2024) La fiaba di Peter Pan ci racconta dell’esistenza di un’isola che non c’è, un luogo fantastico raggiungibile soltanto dai bambini grazie all’immaginazione. Basta molto meno, invece, per visitare Hauser & Wirth Menorca, la primad’arte di Hauser & Wirth (una delle più importanti realtà internazionali di arte contemporanea) sull’Illa del Rei (Minorca). Qui, però, gli unici requisiti per approdare sono la curiosità e l’amore per l’arte. Courtesy of Hauser&Wirth. Foto di Daniel SchäferUn luogo ameno su cui si staglia una natura incontaminata con un giardino disegnato dal designer olandese Piet Oudolf che accoglie otto spazi espositivi e incornicia un percorso di sculture posizionate all’aperto.