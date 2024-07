Enoteca italiana D’Aquanno | Bastione San Filippo aperto entro l’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Sono le prime giornate di lavoro intenso ’sul posto’, dopo la consegna delle chiavi da parte del Comune. Il conto alla rovescia per il ritorno in Fortezza del marchio, sotto nuove vesti ma con l’ambizione di conservare un forte legame con le radici, è già cominciato. "contiamo di riaprire ilSan, per il San Francesco puntiamo alla prossima primavera". Così la presidente della Fondazione Elena, anche ieri all’ennesimo sopralluogo nei locali che ospiteranno il ritorno di. "I passaggi sono chiari: appena sarà possibile effettueremo la bonifica dei rifiuti – afferma–, eliminando tutto ciò che non è più utilizzabile, mentre quello che ancora è valido ma non serve alle nostre esigenze sarà donato ad associazioni di volontariato".