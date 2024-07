Ciclismo su strada orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) L’Italia vuole essere protagonista nelle gare disualledi, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. La nostra Nazionale si affiderà soprattutto alla cronometro individuale maschile con Filippo Ganna e alla prova in linea femminile con Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo, senza però dimenticarsi della prova contro il tempo per le donne vista la caratura di Longo Borghini. Chance prossime allo zero nella prova in linea maschile dove il capitano sarà Alberto Bettiol (impegnato anche a cronometro), affiancato da Elia Viviani e Luca Mozzato: l’esigente percorso e soprattutto la caratura degli avversari renderanno davvero molto difficile il compito degli azzurri, sulla carta dati nelle retrovie nella lotta per le medaglie.