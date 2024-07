Caporalato e sfruttamento lavorativo | fondi dalla Regione per arginare il fenomeno

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 23 luglio 2024) FIRENZE – Un impegno concreto contro ile lo. ArrivaToscana. È aperto fino al prossimo 26 agosto l’avviso, messo in campo dall’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (Arti), attraverso cui è possibile ottenere il finanziamento di progetti rivolti a favorire percorsi di uscita da situazioni die contrastare i fattori di vulnerabilità sociale ed economica. Per l’avviso, cofinanziato nell’ambito del Pr Fse+ 2021-2027, sono stati stanziati 200mila euro, che consentiranno di avviare un progetto, rivolto a più persone. Destinatarie e destinatari sono persone maggiorenni vittime di tratta e/o di grave, inserite nei progetti territoriali della Toscana in attuazione del Programma Unico di emersione, assistenza ed integrazione, residenti o domiciliati e/o aventi dimora abituale nel territorio regionale.