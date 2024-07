Bergamo motore dell’economia italiana | al 20esimo posto con lo 062%

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) La provincia diresta una delle principali motrici. La conferma arriva da una nuova indagine della Cgia di Mestre, che prevede per l’anno in corso una crescita del Pil reale nazionale dello 0,7%; un risultato migliore rispetto al +0,1% della Germania, uguale a quello della Francia ma inferiore al +2,1% della Spagna. Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, con una previsione di crescita rispettivamente dello 0,95% 0,86% e 0,80%, saranno le regioni trainanti per questo risultato, con il territorio orobico che, nella speciale classifica provinciale, si posiziona al ventesimograzie ad uno sviluppo atteso dello 0,62%. A guidare la graduatoria nazionale è Milano: si stima che nel capoluogo regionale lombardo la crescita sarà dell’1,14%. Seguono Pavia con il +1,01% e Vicenza con il +0,98%, maglia nera a Vibo Valentia dove si prevede un -0,23%.